JNR : le rappeur devient un meme génial après la caméra cachée de Greg Guillotin

L'incroyable succès de JNR

Si vous recherchez "conte de fées" dans le dictionnaire, vous y trouverez JNR à la place de la définition. Depuis la diffusion de la caméra cachée de Greg Guillotin pour son format du Pire Stagiaire dans laquelle il était la nouvelle victime de l'humoriste, sa jeune carrière a en effet pris un tournant aussi fou que mérité.

Touché par la gentillesse et sincérité du rappeur, puis bluffé par son talent et potentiel dans la musique, le public s'est immédiatement attaché à lui. Résultat ? En l'espace de quelques jours, tous ses compteurs ont explosé, que ce soit en terme d'écoutes sur Spotify/Deezer, de vues pour ses clips sur YouTube ou d'abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est un fait, JNR n'a pas encore d'albums au compteur, mais il est déjà devenu la nouvelle coqueluche du rap game.

Un nouveau meme génial

Et cet incroyable succès ne se limite désormais plus à la France puisque JNR a réussi à traverser les frontières. Comme on peut le découvrir sur le net, l'interprète de Kush Drill est tout simplement devenu un meme international grâce à l'une de ses réactions face au personnage de Louis durant la caméra cachée. Au programme ? Son visage au regard concentré et noir, des AirPods photoshopés coincés dans les oreilles, est utilisé pour mettre en scène la musique que l'on prétend écouter (quelque chose de lourd, épique), tandis qu'une capture d'écran d'une chanson plus légère est ajoutée à côté afin de signifier ce que l'on écoute vraiment, loin de tout soupçon.

Alors certes, ce n'est pas encore pour sa musique que JNR enflamme les réseaux aux USA ou en Angleterre, mais nul doute que son talent finira par percer aussi rapidement que ce meme.