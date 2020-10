Jessie Cave (Harry Potter) maman pour la 3e fois, elle se confie sur son accouchement "terrifiant"

La famille Harry Potter s'agrandit. En avril 2020, Rupert Grint (Ron Weasley) et Georgie Groome - sa compagne devenaient parents pour la première fois. Ce jeudi 22 octobre 2020, c'est au tour de Jessie Cave, l'interprète de Lavanda Brown, la petite amie de Ron Weasley dans la saga, d'annoncer la naissance de son troisième enfant avec l'acteur Alfie Brown, un petit garçon prénommé Abraham "Bam" Benjamin. "Notre petit garçon est né dans les premières heures de la journée d'hier, juste 40 minutes après que j'ai perdu la poche des eaux", écrit-elle sur Instagram.

Jessie Cave (Lavanda Brown dans Harry Potter) maman pour la 3e fois

L'actrice se confie ensuite sur son accouchement, plus éprouvant que les fois précédentes : "Légèrement extrême mais ses coups de pied l'ont été tout au long de ma grossesse. Cela a été une expérience très différente comparé à mes deux premiers accouchements... beaucoup plus humiliant, terrifiant et en-dehors de mon contrôle." Elle se veut rassurante : "Nous sommes actuellement dans l'unité néo-natale mais c'est un garçon fort et c'est l'endroit le plus sûr pour lui en ce moment. Les sages-femmes (Magda et Daisy) et les médecins et infirmières néo-natales ont été formidables (la première à nous accueillir dans la salle s'appelait Rosaria et elle était extrêmement réconfortante)".

"Une expérience très différente comparé à mes deux premiers accouchements"

Après avoir remercié tous ses abonnés pour "tous les bons voeux cosmiques", elle remercie le père de ses enfants pour avoir été une nouvelle fois "si magnifique". "J'espère qu'il le sera avec nous bientôt et ce sera encore plus parfait. Et GRAND AMOUR ET RESPECT pour toutes les mères qui ont vécu l'unité néonatale avant nous, avec nous".