Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) et Lucie : après le bébé, le mariage ? Le couple se confie

Alors que Mathieu et Alexandre se sont mariés, en présence de Karine Le Marchand, Jérôme et Lucile, eux, vont bientôt devenir parents ! C'est sur Instagram que les deux ex-candidats de L'amour est dans le pré 2020 ont partagé l'heureux événement : "Un an après nous vous annonçons la plus belle des nouvelles", ont-ils écrit en légende d'une photo sur laquelle on découvre le baby bump de Lucile. La famille de L'amour est dans le pré va donc de nouveau s'agrandir. En plus, Alexandre et Mathieu ont eux aussi le projet de devenir parents via la GPA.

Bientôt le mariage pour Lucile et Jérôme ?

Après le bébé, Jérôme et Lucie ont-ils prévu de se marier ? "On a envie", confie la future maman à Télé Loisirs avant de préciser : "Mais pas maintenant." Jérôme explique ensuite que le mariage n'est pas leur priorité, du moins pour le moment : "Il y a plein de raisons : l'argent, la crise sanitaire, maintenant le bébé... bien sûr qu'on en a envie, mais ce n'est vraiment pas la priorité. Autant pour le bébé, c'était le moment, j'ai 39 ans et je veux pouvoir en profiter. Dans 20 ans, j'aurai 60 balais, c'est correct, après ça commence à être compliqué..." Pas de nouvelle cérémonie de L'amour est dans le pré en vu donc.

La touchante réaction de Mathieu à l'annonce de la grossesse

Le couple a aussi révélé la réaction touchante de Mathieu, et des autres candidats de l'émission de M6, à l'annonce de la grossesse de Lucile : "Ils étaient super contents, nous ont félicité... et là, [à l'occasion du mariage de Mathieu et Alexandre], il y en a que l'on revoit pour la première fois depuis le tournage du bilan ! On avait juste vu Mathieu et Alex au mois de décembre, et Laura et Benoit récemment, en mai.. C'est un week-end retrouvailles."