Jeremstar victime d'un complot : l'un de ses cyber agresseurs condamné à un an de prison

"D'autres condamnations devraient avoir lieu"

Jeremstar poursuit : "Après avoir été officiellement reconnu innocent par la justice au sujet des graves accusations que j'ai subies en 2018, c'est donc une seconde victoire pour moi. D'autres condamnations devraient avoir lieu dans l'année à venir puisque j'ai attaqué en justice un certain nombre de personnes et de médias qui ont dépassé les limites. Plus que jamais je vais me battre contre le cyber harcèlement et j'espère que mes terribles expériences aideront à faire avancer les choses. Il est grand temps que la honte change de camps."

"J'en ai assez de cette ère de la Cancel Culture. J'en ai assez du 'balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui pour le buzz'. J'ai énormément souffert de toutes ces accusations et du harcèlement que je subis continuellement depuis 2018. Aujourd'hui je me battrai pour faire condamner ceux et celles qui m'ont détruit. Plus que jamais j'ai besoin de vous. Pour propager mon message. Chaque partage de mon histoire est une main tendue vers moi. Je vous en supplie, partagez mon combat et parlez-en autour de vous. Vous êtes ceux et celles qui pouvez m'aider à faire en sorte que les choses bougent. Tous ensemble nous sommes plus forts", conclut-il.

"C'était abominable"

L'ancien chroniqueur de Salut les terriens sur C8 a aussi décidé de s'exprimer sur cette affaire dans une vidéo YouTube pour livrer un message d'espoir : "Des personnes de qui j'ai été très proche dans ma vie, que j'estimais beaucoup, se sont alliées (...) Elles ont contacté un journaliste qui a écrit des horreurs sur moi et qui a essayé de relancer cette polémique de 2018 en me remettant sur le dos des abominations. Je n'ai jamais été autant accusé de choses bidons de ma vie et autant harcelé sur les réseaux sociaux. C'était abominable, c'était une succession de témoignages bidons, de gens qui voulaient me nuire."

Jeremstar explique ensuite : "Cette personne que j'ai attaqué en justice et qui a été condamnée à une peine de prison m'a mené la vie impossible. Elle a publié quasiment tous les jours des horreurs à mon sujet en mentionnant des médias, des personnes qui travaillent à la télé, en contactant les marques avec lesquelles je travaillais pour leur raconter es horreurs à mon sujet, en écrivant aux salles de spectacles, dans lesquelles j'étais censé jouer mon one man show, pour demander la déprogrammation de mon spectacle, en lançant des pétitions."