Jeremstar sauvé par les pompiers en vacances : "Je suis passé près de la mort", "ça m'a traumatisé"

"Tout est allé si vite" s'est remémoré Jeremstar, "Je suis passé près de la mort et ça m'a vraiment traumatisé...". Un secouriste a même précisé : "Vous êtes passé de très près". "Je luttais, mes membres étaient crispés, je voyais ma vie défiler" a ajouté Jeremstar.

"On était en train de faire une randonnée" : Jeremstar raconte en détails comment l'accident est arrivé

Jeremstar qui avait été accusé à tort et s'était retrouvé dans une affaire alors surnommée à l'époque "Jeremstar Gate" a donné plus de détails sur cet accident qui a failli être mortel. L'ancien blogueur devenu chroniqueur et auteur de livres, qui a été entièrement innocenté, a expliqué dans la vidéo : "Je pense que je suis vraiment un miraculé. On était en train de faire une randonnée et on était en train de regarder l'accès à la plage et en fait j'ai glissé, je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'il s'est passé, c'est allé extrêmement vite, c'était un terrain extrêmement glissant, qui s'effritait, j'ai glissé et tout est tombé, j'ai chuté, je me suis retrouvé dans une pente bloqué à tenir en équilibre sur une racine".

"Plus que jamais, faites attention en randonnée et restez sur les sentiers balisés" a rappelé Jeremstar, voulant ainsi sensibiliser les gens à ce problème et évitez d'autres accidents, "Portez de VRAIES chaussures de randonnée !".