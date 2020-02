Jeremstar clashe les influenceurs et les placements de produits : "Ces arnaques sont honteuses"

Jeremstar prévient des "arnaques" des placements de produits

Il a beau faire partie des influenceurs sur les réseaux sociaux, Jeremstar ne supporte plus que certains d'entre eux fassent des placements de produits trop souvent et pour des articles pas terribles. Celui qui s'était confié dans le Match ou Next de PRBK à propos de ses interviews baignoires, de la télé-réalité et de ses projets a ainsi poussé un violent coup de gueule dans sa story Instagram.

Il a d'abord relayé le message d'un abonné qui lui a envoyé : "Pour la première fois j'ai décidé de faire confiance aux influenceurs / candidats de télé-réalité en achetant un de leurs produits qu'ils nous vendent, j'ai reçu à Noël des écouteurs, mais au bout de deux mois ça ne marche déjà plus ! Voilà, je trouve ça scandaleux". Un aveu auquel il a répondu clairement : "N'achetez pas ces écouteurs pourris". Jeremstar trouve que c'est une "arnaque" et a prévenu ses fans : "Faites attention".