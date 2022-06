Jennifer et Eddy (Mariés au premier regard 2022) toujours en couple ou divorcés ? Le gros rebondissement !

Combien de couples se sont réellement formés grâce à Mariés au premier regard 2022 ? Pour le savoir, il faudra encore patienter un peu avec le bilan définitif, diffusé la semaine prochaine. On sait déjà que Bruno et Alicia sont toujours en couple actuellement et Pauline et Damien ont eux aussi décidé de rester mariés. Pas de grandes surprises puisque les deux duos étaient très proches. Les téléspectateurs ont été plus étonnés de voir que Jennifer et Eddy ont bien décidé de rester ensemble malgré l'attitude de la candidate qui a bien fait galérer son mari. Et aujourd'hui alors ?

Le couple Jennifer / Eddy toujours d'actualité ?

Si Jennifer et Eddy ont décidé de rester ensemble lors du premier bilan de Mariés au premier regard 2022, le couple ne serait plus d'actualité aujourd'hui. C'est ce que confirme Télé Loisirs, dans son édition publiée le 21 juin 2022. Une nouvelle pas très surprenante : au début de la diffusion, l'influenceur Aqababe qui a depuis décidé d'arrêter les scoops, avait dévoilé que les deux candidats s'étaient séparés. "Selon une de mes sources présentes au mariage d'Eddy & Jennifer à Gibraltar (...) ils ne seraient plus ensemble à l'heure actuelle" avait-il confié. On ne va pas faire les étonnés...

Compatibles à 81%, Jennifer et Eddy auraient donc ensuite décidé de se séparer définitivement. Les deux candidats de MAPR devraient se confier plus en détails à ce sujet dans l'épisode Que sont-ils devenus ?. On retrouvera tous les couples 6 mois après le tournage de l'émission. Y-a-t-il eu d'autres ruptures ? Rendez-vous sur M6 pour le savoir !