Aqababe annonce la fin des scoops télé-réalité dans un post émouvant : "Je ne veux plus de cette vie-là. J'ai peur"

Il était l'un des influenceurs spécialisés dans la télé-réalité les plus populaires des réseaux sociaux. Via son compte Instagram Aqababe publiait de nombreux scoops sur les émissions cultes de la télé comme récemment avec Mariés au premier regard 20222 ou bien sur les relations des stars du petit écran. Une notoriété qui a pris un tournant tragique pour Aniss, celui qui se cache sous ce pseudo. Alors qu'il vient d'être condamné à payer 12 000 euros de dommages et intérêts à Jeremstar qui a porté plainte contre lui pour diffamation dans l'affaire du "JeremstarGate", Aqababe a annoncé qu'il raccrochait et il dévoile ses raisons bouleversantes.

"La vie que je mène est un cauchemar de chaque instant"

Devenu une star grâce aux réseaux sociaux et à ses scoops, Aqababe a décidé de tout arrêter. C'est ce qu'il a annoncé ce mardi 7 juin 2022 dans une longue lettre publiée sur son compte Instagram. Malgré une "aventure incroyable", Aniss Zitouni de son vrai nom confie avoir vécu et vivre toujours un enfer à cause de cette notoriété. "Je n'aurais pas imaginé une seule seconde que la suite de cette aventure allait être aussi noire et allait autant me détruire." écrit-il dans son message, ajoutant que son personnage d'Aqababe lui "colle à la peau", l'"étouffe" et le "détruit".

Dans sa lettre, Aniss explique que, s'il a posté tant de scoops, c'est suite aux conseils de "mauvaises personnes". "C'est ce personnage public qui m'a poussé à commettre des actes odieux, visant des personnes qui, pour certaines, m'ont attaqué, pour des faits pour lesquels j'ai été justement condamné. Je l'ai bien mérité. J'ai été conseillé par de mauvaises personnes, qui, peut-être, voulaient mon bien, mais qui, en réalité, n'ont fait que me détruire." confie-t-il. Car depuis qu'il est célèbre, Aniss a été victime d'attaques homophobes et, pire, a été "séquestré, bâillonné, violenté, ensanglanté, ligoté dans une cave, avec une arme à feu sur la tempe et dans la bouche." rappelle-t-il. "Ce jour-là, j'ai cru mourir." ajoute le jeune homme qui confie vivre un "cauchemar de chaque instant" depuis son agression.

"Mon quotidien est parsemé d'angoisses et d'attaques de panique. Je suis devenu agoraphobe, dépendant de nombreuses substances qui me permettent de ne pas sombrer, mais qui me mènent en réalité à ma perte. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, car je ne supporte plus la vie que je mène." écrit Aqababe.