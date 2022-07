Jazz : la chanson de sa mère prend très cher sur les réseaux, "c'est Alicia de Wish"

Pour les 30 ans de Jazz, Laurent Correia a vu les choses en grand avec une soirée inoubliable où la star de la JLC Family a pu retrouver ses proches et ses amis, dont Sarah Lopez et Martika. Et qui dit anniversaire dit aussi surprises. On ne se remet pas de celle-là...

La maman de Jazz chante pour son anniversaire et le web ne s'en remet pas !

Pendant cette belle soirée, Jazz a eu droit à de beaux cadeaux (of course) mais aussi à une chanson. Non, pas de sa soeur Eva Queen mais de sa maman, Sandra. Sauf qu'elle n'est pas chanteuse et ça s'entend. Sur les réseaux, une vidéo où on peut découvrir cette "prestation" a circulé et mis tout le monde mal à l'aise. Pourtant, ce geste était une idée très mignonne de la part de la maman de Jazz mais les internautes ont - sans surprise - préféré se moquer.