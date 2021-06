Jazz Correia réalise une blackface sur Instagram, elle se défend : "Je trouvais ça trop mignon"

Et le bad buzz de la semaine est attribué à... Jazz Correia. Ce mardi 1er juin 2021, la star de la télé-réalité a en effet réussi à se mettre Internet à dos à la suite d'un nouveau message posté sur Instagram. En cause ? La jeune femme a eu la pire idée possible pour s'attaquer au sujet du racisme.

Jazz lutte contre le racisme avec... une blackface

Face à l'actualité de plus en plus anxiogène en France avec la montée en puissance d'un racisme décomplexé (un livreur Uber Eats a été traité d'esclave par un client, un couple s'est vu refuser la location d'un Airbnb en se voyant prétexté que sa place était aux bidonvilles, un livreur de pizza a été agressé à Cergy à cause de sa couleur de peau...), Jazz voulait mettre en place un challenge pour ses abonnés "afin de montrer au monde entier que peu importe notre couleur de peau nous sommes beaux, nous restons identiques." Elle l'assurait, "En 2021, vivre encore le racisme n'est pas acceptable. Disons tous ensemble non au racisme".

Une ambition louable ? Oui, mais une organisation désastreuse. Et pour cause, ce challenge consistait tout simplement "à se peindre le visage dans la couleur opposée à la nôtre". Et afin de mobiliser le public, Jazz et Laurent (son mari) ont donc montré l'exemple en photos, ce qui a tristement donné lieu à... une blackface. Oui, la soeur d'Eva Queen a malgré-elle eu l'idée la plus raciste possible pour combattre le racisme.

"Je trouvais ça trop mignon"

Et forcément, face à cet acte improbable, les Internautes ne sont pas restés indifférents. Ainsi, les critiques et les insultes à son encontre n'ont pas tardé à envahir les réseaux sociaux (voir ci-dessous), ce qui a contraint Jazz à supprimer son post Instagram et à s'expliquer en story, "J'ai enlevé le challenge parce que je me suis faite exterminer en deux minutes". Toutefois, plutôt que de s'excuser pour cette maladresse/ignorance, la femme de Laurent a confessé ne rien comprendre à cette polémique.

Dans un premier temps, Jazz - vexée d'être assimilée à une raciste, a donc rappelé que son intention derrière ce challenge était justement de lutter contre ça, "Je voulais faire un texte antiracisme, pour dire qu'on peut être blanc, mate, noir... on est tous les mêmes, on a le même sang dans nos veines, on a tous la même pureté, la même beauté..."

Puis, dans un second temps, la membre de la JLC Family n'a pas caché être totalement dépassée par le scandale qu'elle a pu provoquer, "J'avais trouvé cette idée durant la nuit et je trouvais ça trop mignon. Mais dès que j'ai posté la photo j'ai reçu plein de message en mode 'c'est une blackface et tout'. Je savais pas ce que c'était donc je suis allée voir sur Google".

Jazz ne comprend pas le problème, les Internautes en colère

De quoi l'éduquer sur le sujet et lui faire comprendre le problème ? Pas vraiment. "Et là, je me suis dit 'Mais quel rapport ?' Là, j'avais la moitié de mon visage en blanc et la moitié de mon visage en noir" a-t-elle expliqué, avant d'ajouter, "Et je voulais vraiment faire passer un message d'amour, pour dire qu'on est tous les uns et les autres pareils".

Aussi, persuadée d'avoir fait une chose louable, Jazz a alors imaginé le pire exemple possible, encore une fois à côté de la plaque, "Si un blanc était victime de racisme et que Akon s'était mis la moitié du visage en blanc et avait marqué 'Soutien aux blancs, c'est pas normal que les blancs soient victimes de racisme', j'aurais dit 'c'est archi stylé qu'il ait fait ça'."

Sans surprise, de tels propos n'ont pas calmé la colère des Internautes qui ne sont pas décidés à lui pardonner.