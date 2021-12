James Bond : un rôle pas fait pour une femme ? La productrice s'explique

James Bond incarné par une femme après Daniel Craig ?

C'est avec le film No Time to Die (Mourir peut attendre, en VF) sorti le 6 octobre 2021 que Daniel Craig a fait ses adieux au personnage de James Bond. La fin d'une aventure de 15 ans et 5 films, qui pose désormais une question : qui sera choisi par les producteurs pour lui succéder et permettre à l'agent secret de vivre de nouvelles missions aussi épiques qu'intenses ?

Pour l'heure, le mystère reste entier. Mais si Henry Cavill (The Witcher) s'est déjà porté volontaire pour le rôle, que Regé-Jean Page (La Chroniques des Bridgerton) fait partie des favoris auprès des bookmakers et que Tom Holland (Spider-Man) n'est pas contre un tel rôle, une chose est en revanche déjà certaine : James Bond ne sera pas incarné par une femme dans le futur.

La productrice des films est contre cette idée

Malgré l'envie d'une partie du public de voir le personnage se réinventer de la sorte à l'avenir, comme a récemment pu le faire le personnage de Doctor Who, Barbara Broccoli (productrice) a de son côté profité d'une interview accordée au Hollywood Reporter pour mettre fin à leurs espoirs, "Je pense que le prochain acteur sera un homme, car je ne pense pas qu'une femme soit faite pour jouer James Bond".

Une déception ? Pas vraiment. Elle l'a ensuite précisé, une telle évolution serait en réalité prendre le problème de la représentation à l'envers, "Je crois en la force de créer des personnages spécialement pour les femmes et non pas leur donner des rôles jusque-là tenus par des hommes. Je ne trouve pas qu'il y a suffisamment de grands rôles pour les femmes et il est donc important pour moi de faire des films pour les femmes à propos de femmes".

Peut-on y voir le signe qu'un spin-off de No Time to Die centré sur Paloma incarnée par Ana de Armas, belle surprise du film, est réellement possible ? A suivre. Seule certitude pour le moment, l'acteur qui sera choisi pour remplacer Daniel Craig "devra être Britannique et pourra être de n'importe quelle ethnie".