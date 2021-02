Tom Holland candidat pour incarner le prochain James Bond : "voilà, je pose ça là"

Décidément, Tom Holland ne souhaite passer à côté d'aucune franchise au cinéma. Alors qu'il incarne déjà Spider-Man et qu'on le retrouvera bientôt dans la peau de Nathan Drake (Uncharted), le comédien a fait savoir qu'il souhaitait désormais incarner le plus célèbre des agents secrets : James Bond.

Tom Holland futur 007 ?

Interrogé par Variety sur le rôle qu'il aimerait absolument jouer un jour, Tom Holland n'a ainsi pas manqué l'occasion d'envoyer un signal fort au studio de la MGM. Sachant très bien que le prochain film James Bond - Mourir peut attendre est annoncé comme le dernier de Daniel Craig, l'acteur a en effet souhaité se montrer comme une alternative crédible.

"Forcément, en tant que jeune Britannique qui adore le cinéma, j'adorerais jouer James Bond" a-t-il dans un premier temps confessé, avant de sortir un argument implacable qui pourrait suffire à convaincre les producteurs, "Donc voilà, je pose ça là. Mais sachez que je suis plutôt classe quand je porte un costume..."

Une candidature crédible

Et s'il est vrai que Tom Holland est encore jeune aujourd'hui (il aura 25 ans en 2021) et qu'il est loin d'avoir un physique aussi impressionnant que ses concurrents du moment comme Tom Hardy, Henry Cavill et même Regé-Jean Page, sa candidature pour le rôle n'a rien d'improbable.

C'est une rumeur qui court depuis plusieurs mois maintenant, les producteurs aimeraient rajeunir le héros afin d'apporter un nouveau souffle à la saga à travers un nouveau reboot. Et comme on a pu le découvrir avec la franchise Kingsman portée par Taron Egerton, être jeune n'empêche pas d'être un espion ultra badass.