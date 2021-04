Jake Paul de nouveau accusé d'agression sexuelle : une ex-collaboratrice témoigne à son tour

Après les accusations d'agression sexuelle contre Moha La Squale et Roméo Elvis, une star américaine se retrouve elle aussi dans la tourmente depuis les révélations chocs de Justine Paradise ! Dans une longue vidéo, la TikTokeuse dévoile que Jake Paul l'aurait agressée sexuellement en juillet 2019 et qu'il l'aurait forcée à lui faire "une fellation" sans lui demander son "consentement". Aujourd'hui, une autre femme sort du silence pour dénoncer les agissements du frère de Logan Paul.

Jake Paul (encore) accusé d'agression sexuelle

Dans un article du New York Times, l'actrice et mannequin, Railey Lollie, qui a travaillé avec le YouTubeur à l'âge 17 ans, déclare qu'un soir de 2017, il a commencé à la peloter après le tournage d'une vidéo. Elle l'a alors forcé à arrêter. Jake Paul, âgé de 20 ans à l'époque, s'est ensuite enfui de la pièce en courant ajoute-elle. Suite à ce qui s'apparente à une agression sexuelle, Railey Lollie a donné sa démission au boxeur : "J'étais avec Jake pendant des mois et j'ai vu quel genre de personne il était en dehors des caméras et quel genre de visage il souhaite montrer au reste du monde", explique-t-elle.

"Il dément formellement"

Jake Paul n'a pas réagi à ces nouvelles accusations, mais selon son avocat, Daniel E. Gardenswartz, "il dément formellement" ce qu'il s'est passé : "C'est 100% faux". En revanche, l'influenceur, habitué aux bad buzz, s'est défendu, sur Twitter, au moment des révélations de Justine Paradise : "Les accusations d'agression sexuelle ne sont pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais pour être transparent, cette accusation faite à mon encontre est 100% fausse (...) Je compte bien poursuivre cette diffamation au plus haut niveau de la loi. Il y a des dommages irréparables causés par ce genre d'accusations."