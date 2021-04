Jake Paul accusé d'agression sexuelle par Justine Paradise, le boxeur contre-attaque

Jake Paul accusé d'agression sexuelle

Il y a quelques jours, Justine Paradise - une vidéaste américaine sur TikTok et YouTube, a fait une révélation fracassante. Dans une vidéo de 20 minutes, la jeune femme de 24 ans a en effet dévoilé que Jake Paul l'aurait agressée sexuellement en juillet 2019 à Los Angeles.

Selon elle, alors que tous les deux se connaissaient et s'étaient déjà croisés plusieurs fois durant cet été, leur relation aurait progressivement évolué au point que Justine Paradise aurait accepté d'embrasser l'influenceur/boxeur. Toutefois, elle aurait rapidement mis les choses au clair : il était hors de question pour elle d'aller au-delà d'un simple baiser, ce que n'aurait pas écouté le frère de Logan Paul.

Dans sa vidéo, Justine Paradise explique que Jake Paul l'aurait ainsi forcée à lui faire une fellation sans "jamais me demander mon consentement ou autre. Il savait que je ne voulais rien faire avec lui". Des accusations graves - on parle ici d'agression sexuelle et de viol, qui ne sont bien évidemment pas passées inaperçues.

L'influenceur réagit et contre-attaque

Si Justine Paradise n'a pour l'heure pas fait état d'une volonté de sa part de mener cette affaire devant la justice, Jake Paul n'a de son côté par perdu de temps pour répliquer. Dans un long communiqué publié sur Twitter, l'homme aux multiples polémiques a notamment répondu, "Les accusations d'agression sexuelle ne sont pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais pour être transparent, cette accusation faite à mon encontre est 100% fausse".

Puis, le jeune homme - qui a précisé n'avoir "jamais eu de relation sexuelle avec cette personne" et assuré qu'il s'agissait d'un pure mensonge orchestré de toutes pièces, l'a ensuite déclaré, il ne laissera pas cette accusation sans conséquences, "Je compte bien poursuivre cette diffamation au plus haut niveau de la loi. Il y a des dommages irréparables causés par ce genre d'accusations et, plus important encore, ces fausses accusations sont injurieuses envers les véritables victimes".

Enfin, Jake Paul - très énervé par cette affaire, n'a pas hésité à balancer sa propre théorie sur l'origine de celle-ci, "Cette personne utilise directement l'attention qu'elle obtient désormais sur ses réseaux sociaux et vidéos afin de promouvoir son site pour adultes et sa liste Amazon - créée pour que les gens lui offrent des cadeaux. Ces allégations sortent au bon moment pour elle, près de 2 ans après ce prétendu incident et (bien évidemment) la semaine précise de mon nouveau combat de boxe".