Isabeau (Objectif Reste du Monde) accusée d'avoir menacé son ex Nicolas après leur rupture

En février dernier, Marvin surprenaient les internautes en annonçant avoir été manipulé par Isabeau durant l'aventure Les Princes et les Princesses de l'amour 4. Il le révélait sur ses réseaux sociaux, la jeune femme était en réalité en couple depuis 4 ans avec Nicolas, lui-même candidat de l'émission de W9 en tant que prétendant de Khloé.

Des révélations qui avaient choqué tout le monde à l'époque et qui ont fait naître quelques questions ces dernières semaines. Comme quoi ? "Où est passé ce fameux Nicolas ?" En effet, on a pu le découvrir dans Objectif Reste du Monde, c'est auprès de Simon Castaldi que Isabeau s'est récemment affichée à la télévision. Une situation surprenante qui cacherait une réalité encore plus inattendue.

L'ex d'Isabeau en hôpital psychiatrique ?

Sur Snapchat, Mathieu - ex-prétendant de Alix dans Les Princes, a en effet révélé que l'histoire entre Nicolas et Isabeau se serait terminée de la pire des façons, "Si vous cherchez Nicolas, il est actuellement en hôpital psychiatrique". Que se serait-il passé ? Selon le candidat de télé-réalité (déclaration à prendre au conditionnel), les deux ex étaient fiancés et "le mariage devait avoir lieu en juin" de cette année.

Or, la nouvelle célébrité d'Isabeau l'aurait finalement motivée à mettre fin à cette relation afin de ne pas se fermer des portes, "Changement de programme. La t*** ayant réalisé que grâce à son talent de manipulatrice et son c*l elle avait un avenir télévisuel, elle a décidé de jeter Nicolas".

Nicolas menacé par Isabeau ?

Des propos forts ? Oui, mais il ne s'est pas arrêté là (malgré le manque de preuves). Il l'a ensuite assuré, la jeune femme aurait été très brutale dans cette rupture, "Elle a demandé à un ami, à moi, et pas que, de menacer Nicolas pour pas qu'il parle". Et il l'a donc précisé, ce serait toute cette succession de choses qui aurait fait craquer son ex, "Après 4 ans de relation, des fiançailles, un mariage à venir... Se faire larguer comme une m*rde après s'être fait utiliser, je comprends que tu finisses en hôpital psychiatrique".

Très en colère contre Isabeau - qui n'a pas officiellement réagi à ces accusations, Mathieu a donc tenu à mettre en garde les téléspectateurs sur ce qu'ils peuvent voir à la télévision ou sur les réseaux sociaux, "Ne vous laissez pas duper par les gens qui se cachent derrière des masques angéliques".