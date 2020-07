Into the Night saison 2 : les acteurs annoncent la suite de la série Netflix !

Alors que les passagers de l'avion direction Moscou pensaient passer un vol plutôt tranquille et calme, douze d'entre eux se retrouvent pris en otages par un homme armé... qui s'est donné en réalité pour mission de les sauver. Les sauver de ? Du soleil devenu mortel. Ils n'ont alors pas d'autres choix que de fuir la lumière en plein vol sauf que pour ça, ils sont condamnés à faire le tour de la Terre. Captivante, angoissante, intrigante... Into the Night, la première création belge apocalyptique de Netflix, est une jolie réussite.

Une saison 2 pour Into the Night

Les 6 épisodes nous tiennent en haleine du début à la fin et le dernier nous laisse avec pas mal de questions et quand c'est le cas, on sait qu'une saison 2 n'est pas très loin en général. Eh bien, il a fallu attendre deux mois après la mise en ligne de la saison 1 pour que Netflix annonce la suite !

Ce sont les acteurs, Alba Gaïa Bellugi (Inès), Mehmet Kurtulus (Ayaz), Pauline Etienne (Sylvie) et les autres, qui ont dévoilé qu'Into the Night allait continuer avec de nouveaux épisodes : "Tout avait commencé sans aucun avertissement. Le soleil avait tout dévasté sur son passage. Mais un vol au départ de Bruxelles nous a permis de survivre. On a voyagé. On s'est battus. On a fait ce qu'il fallait. Et on y est arrivés. Enfin... pas tous. Survivre au soleil... et survivre les uns aux autres... était juste le début de notre voyage. Into the Night est renouvelée pour une deuxième saison", confient-ils à tour de rôle dans leur langue natale.

"Les réactions venues du monde entier, nous ont agréablement surprises"

Jason George, le créateur de Into the Night, a lui aussi annoncé que sa série, adaptée du livre The Old Axolotl de Jacek Dukaj, est renouvelée pour une saison 2 : "Les réactions venues du monde entier, nous ont agréablement surprises. C'est donc avec grand plaisir que je peux annoncer aujourd'hui qu'il y aura une deuxième saison. C'était génial de voir comment les fans du monde entier se sentaient connectés aux passagers de différentes nationalités et à l'équipage du vol 21 de BE Airways. Nous sommes ravis de poursuivre leur voyage."