Into the Night : une saison 2 est-elle possible pour la série Netflix ?

Après les films Bird Box avec Sandra Bullock, Extinction, How it Ends et les séries Daybreak, qui n'aura pas de saison 2, et The Rain, dont la saison 3 sera la dernière, Netflix dévoile sa nouvelle création apocalyptique, Into the Night. L'histoire ? Alors que 12 passagers s'apprêtent à décoller direction Moscou, un homme armé débarque dans leur avion en affirmant que le soleil est mortel et que le chaos est proche. Ils n'ont alors pas d'autre choix que de se lancer dans une mission survie en pleine nuit, condamnés à faire le tour de la Terre. Mais combien de temps l'avion pourra-t-il leur permettre de fuir ?

La fin de Into the Night ouvre sur une saison 2

Eh bien, il leur aura fallu une semaine pour s'en sortir et trouver un refuge perdu au milieu de nulle part en Bulgarie, mais la fin de la saison 1 de Into the Night, inspirée du livre The Old Axolotl de Jacek Dukaj, permettrait-elle d'envisager une saison 2 ? La réponse est un grand OUI ! Déjà, parce que le dernier épisode soulève plus de questions que de réponses.

De plus, les miliaires situés dans le bunker où arrivent Sylvie, Laura, Ayaz, Zara, Jakub, Mathieu, Rik, Inès et Osman leur demandent de l'aide, mais pour quoi faire ? Qu'ont-ils découvert ? Pourquoi le soleil tue soudainement les gens ? La fin du monde est-elle définitive ? Comment peuvent-ils survivre si la nourriture a perdu toute valeur nutritive ? Terenzio est-il réellement mort ? Si l'un des personnages apporte une potentielle explication sur le côté meurtrier du soleil, elle est un peu floue et pas officielle.

Pourquoi on a espoir

On a bien évidemment envie de savoir la vérité sur cette affaire découverte par l'OTAN. La série belge pourrait tout aussi s'arrêter là vu que les passagers sont sauvés, mais on n'a pas envie de rester avec plus de mystères et puis, avec la fin ouverte de la saison 1, une suite à Into the Night est totalement possible !

Pour le moment, Netflix n'a rien communiqué sur une potentielle saison 2, même si le succès de cette première saison pourrait bien encourager la plateforme à se pencher sur une suite, comme elle l'a fait pour Dark, série allemande... D'autant que le roman The Old Axolotl de Jacek Dukaj, dont s'est inspirée la série, offre largement de matière pour une autre saison. Dans celui-ci, les humains réussissent à numériser leur conscience dans des robots, alors que toute vie humaine a été anéantie... Reste encore à savoir, si saison 2 il y a, si elle prendra cette tournure !