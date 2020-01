Instagram vous permet désormais de classer vos abonnements dans des catégories

Vous pouvez catégoriser vos abonnements Instagram

Il y a toujours du nouveau sur Instagram, que ce soit avec les buzz comme le #DollyPartonChallenge, les tendances comme celle des comptes avec des pancartes ou encore des nouveautés imaginées par le réseau social pour faciliter la vie de ses utilisateurs. L'application va maintenant permettre de ranger vos abonnements par catégories comme les centres d'intérêt ou la fréquence d'interaction.

Comme ça fait long de scroller tous vos comptes de votre liste d'abonnements, Instagram vous propose de mettre les comptes de votre choix dans ses favoris grâce à cette catégorisation. Cela va vous faciliter la vie pour mater plus vite le feed de votre crush plutôt que de vous taper l'intégralité des posts de tous vos abos. Vous aurez aussi plus facilement accès aux photos de vacances de votre BFF. Bref, que de bonnes nouvelles !

Comment fonctionne cette nouveauté ?

Après avoir récemment boosté son Boomerang, Instagram souhaite donc vous rendre la vie plus belle, nothing less. Alors comment faire pour catégoriser vos abonnements ? C'est ultra simple : allez sur votre profil Insta (jusque là rien de compliqué, vous devez le faire à peu près 10 fois par jour). Cliquez ensuite sur "abonnements" en haut à droite. Et là, vous verrez que vous pouvez trier les comptes (l'option arrive petit à petit, si vous ne l'avez pas encore, patience). Au lieu de faire "par défaut", changez pour "abonnements les plus souvent vus sur le fil d'actualité" ou encore "abonnements avec lesquels vous avez le moins interagi".