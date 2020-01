Instagram : entre humour et dénonciation, la tendance des comptes avec des pancartes se multiplie

Sur ses panneaux en carton, celui qui se fait littéralement appeler "le mec avec une pancarte", affirme notamment avec humour : "On se voit l'année prochaine n'est pas une blague drôle", "Oui grand-mère, je suis toujours célibataire", "Arrêtez de sortir des services de streaming s'il vous plaît", "Tout le monde s'en tape de ta playlist Spotify" ou encore "Facturer 15 balles pour un bol de laitue devrait être illégal".

Ce pro des réseaux sociaux n'en est pas à son coup d'essai. Il est l'un des créateurs de Fuck Jerry, le célèbre compte Instagram de memes qui est suivi par plus de 14 millions de followers.

Femmes, enfants et chien s'y sont aussi mis

En dehors du fameux Dude with sign, des femmes, des enfants et même un chien se sont lancés dans la mode des pancartes sur Instagram. Son équivalent féminin, c'est Beth alias Dudette with sign, qui vit aussi dans la ville américaine. Il y a aussi Arab girl with sign, qui dénonce les clichés sur les femmes arabes. Et les adultes ne sont pas les seuls à créer des comptes relayant uniquement des messages écrits sur des panneaux. Les plus jeunes aussi s'y sont mis, avec le trio formant Kids with sign. Enfin, même les animaux de compagnie se sont aventurés sur ce chemin. En atteste Baboy et son compte Dog with sign.