Instagram lance des Live Rooms, des lives jusqu'à 4 personnes

Après avoir fêté ses 10 ans en octobre 2022, Instagram a donc dévoilé une toute nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir un max d'internautes. Comment utiliser cette nouveauté ? Il suffit de "swiper à gauche sur l'écran d'accueil pour ouvrir la caméra, puis sélectionner l'option Live. Ajouter un titre et cliquer sur l'icône 'Rooms' pour y ajouter des participants via les demandes de participations au Live ou à l'outil de recherche de profils" prévient le communiqué de presse.

Un gros plus pour les créateurs et un nouvel espace de partage pour les internautes

D'un côté, ces Live Rooms seront un booster de créativité pour les créateurs de contenus et les artistes. Les influenceurs et stars pourront communiquer de façon directe et authentique avec leurs abonnés. Ils pourront continuer des échanges simples avec leurs communauté ou carrément créer des nouveaux formats à 4, comme des talk shows ou des podcasts.

Et d'un autre côté, cette nouvelle fonctionnalité permet à Instagram de continuer sa lutte contre les commentaires négatifs et les haters. Ces Live Rooms seront en effet un espace de partage et de bienveillance parce que "les utilisateurs bloqués par l'un ou l'autre des participants et les invités dont l'accès aurait été précédemment révoqué pour violation des règles de la communauté ne pourront pas rejoindre un Live". Et bien sûr, vous pourrez bloquer, utiliser les filtres de commentaires ou encore signaler en cas de problème.