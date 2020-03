Initiative : en vrai comme sur Insta, #sourisalacaisse pour soutenir les caissiers et les caissières

Pendant le confinement, utilisez le hashtag #sourisalacaisse

Les stars sont de plus en plus nombreuses à demander aux gens de respecter le confinement. D'ailleurs, Norman, Natoo, Cyprien, Lena Situations et plusieurs autres stars de YouTube ont répété le hashtag #restezchezvous dans une nouvelle vidéo. L'agence d'influenceurs Talent Web Academy (intégrée au groupe Webedia, dont Purebreak fait partie) et Lorina, la marque de limonade artisanale française, ont de leur côté lancé un hashtag pour cette période de pandémie de coronavirus : #sourisalacaisse.

"Les équipes @talentwebacademy et @lorinadrinks remercient les hôtes et hôtesses de caisse de France d'être présents chaque jour et d'améliorer notre quotidien" ont-elles annoncé dans un post Instagram. L'idée de ce nouveau hashtag ? Soutenir publiquement les caissiers et les caissières qui continuent de travailler pour que nous puissions faire nos courses malgré la présence du Covid-19.

"Encouragez-les vous aussi"

Sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et même Twitter ou encore Facebook, vous pouvez donc utiliser #sourisalacaisse pour montrer votre soutien. En plus du hashtag #sourisalacaisse, ajoutez-y un selfie ou une photo de vous en train de sourire et taguez "les initiateurs de cette action @talentwebacademy & @lorinadrinks". Et n'oubliez pas également de sourire en vrai à ces héros du quotidien lorsque vous sortez faire des courses.

De retour chez vous, vous pouvez aussi soutenir les personnes âgées avec 1 lettre, 1 sourire, l'initiative qui vous permet d'écrire un mot aux résidents en EHPAD.