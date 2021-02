Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : elle se confie sur leur divorce "troublant"

Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : elle brise le silence sur leur divorce

Vous la connaissez pour ses rôles dans les séries TF1, que ce soit celui de Chloé Delcourt dans Demain nous appartient et Ici tout commence, Fanny Marsan dans Les Toqués, Marie Kermeur dans Dolmen ou encore le lieutenant Marie Balaguère dans Femmes de loi. Ingrid Chauvin vit une nouvelle épreuve dans sa vie privée : elle se sépare de son mari Thierry Peythieu. C'est en novembre 2020, sur les réseaux sociaux, que l'actrice avait annoncé après presque 10 ans de mariage : "Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent".

Une source avait précisé à Closer que le divorce d'Ingrid Chauvin et de Thierry Peythieu cachait des tensions et des trahisons. "Les choses ne se passaient vraiment pas bien" et "dorénavant, tout se jouait par avocats interposés", précisant que les révélations de la star sur leur rupture feraient "l'effet d'une bombe" si elle en parle un jour publiquement.

Et c'est à Télé Star qu'Ingrid Chauvin a choisi de se confier sur son divorce. Pour la première fois depuis l'annonce de sa séparation, elle brise le silence : "On dit qu'il n'y a pas de hasard, pour autant vous imaginez bien que rien n'a pu être prémédité". La comédienne a précisé que ce divorce avec Thierry Peythieu est un tournant "troublant" dans sa vie.

"Je reste debout, je souris à la vie, c'est ma force"

Mais malgré le chagrin, Ingrid Chauvin reste forte et positive. Sans donner de détails sur les raisons de leur séparation, elle a expliqué : "Je pars du principe qu'on tire toujours quelque chose de positif de nos épreuves. Je reste debout, je souris à la vie, c'est ma force". "Dans mes moments de fragilité je me tourne vers la lumière qui m'attire plus que tout le reste" a-t-elle avoué, "D'ailleurs je me suis mise au dessin".

Pour rappel, Ingrid Chauvin et celui qui était premier assistant réalisateur sur la série Les Toqués s'étaient mariés le 27 août 2011 à Lège-Cap-Ferret, en Gironde. Ils étaient devenus parents d'une fille, Jade, en 2013. Mais, atteinte d'une grave malformation cardiaque, Jade était morte en 2014 à seulement 5 mois. Suite à cette terrible épreuve, l'actrice était de nouveau tombée enceinte et avait accouché d'un garçon, Tom, né en 2016.