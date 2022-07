Inès Reg (Pékin Express) tacle le feat d'Aya Nakamura avec Damso : "ça m'offusque à un point..."

Révélée aux yeux du grand public grâce à un sketch posté sur ses réseaux sociaux à base de "moulures" et "paillettes", l'humoriste Inès Reg n'avait pas totalement le coeur à rire à l'occasion d'une interview accordée récemment à Simone Media. Et pour cause, l'actuelle aventurière de Pékin Express - Duos de choc, a révélé qu'elle avait été un peu déçue par la chanson Dégaine d'Aya Nakamura.

Inès Reg choquée par les paroles de Dégaine

Interrogée par le média sur "le truc qui [lui] fait dire que [elle a] vieilli", la comédienne n'a pas hésité à répondre : "La dernière musique d'Aya Nakamura et Damso". Une réponse qui peut surprendre au premier abord, d'autant plus qu'elle assure, "Je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est hyper entraînante et hyper girl power", mais qu'elle explique par certaines paroles quelque peu dérangeantes.

"Le passage de Damso est... pfff.. Il est un peu dur, a-t-elle soufflé, alors même que celui-ci est repris un peu partout. Quand je vais sur TikTok et que je vois des petites nanas de 13 ans faire le play-back de cette musique, ça m'offusque à un point tel que je me dis 'ouah, t'as trop vieilli'." Elle l'a ensuite ajouté, "Je le prends hyper à coeur. "Je me dis 'ouah, non, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut leur expliquer qu'elles sont en train de dire un truc de dingue'."

>> Aya Nakamura et Damso dévoilent leur Dégaine dans un clip qui donne chaud <<

Une réaction de boomeuse ? Cela dépend du point de vue. Quand on sait que les lyrics en question balancent notamment ceci : "J'te f'rai du sale, j'vais pas te respecter / Slalom entre tes reins, j'sors en charisme / Machin dans le machin, plein de salive / On va se sextaper", il n'est effectivement pas incohérent d'être gênée d'entendre des pré-ado chanter ça comme du Renée la Taupe, Henry Dès & cie.

A ce sujet, on ne sait pas qui a écrit "Machin dans le machin", mais on n'est pas loin de l'emploi fictif tant cette punchline est éclatée. Peut mieux faire / 10.