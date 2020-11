Inès (La Villa des Coeurs Brisés 6) infirmière : elle raconte son retour infernal à l'hôpital

Révélée dans Koh Lanta 2020, Inès Loucif a ensuite fait parler d'elle pour sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 6, où elle a rompu avec son petit ami avant de se mettre en couple avec Tristan (Love Island). C'est d'ailleurs avec lui qu'elle devait participer à La Bataille des Couples 3, avant d'annuler : "Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Ma décision est vraiment réfléchie même si elle a été prise d'urgence. Ce n'est pas contre la production.", expliquait-elle. En interview pour Purebreak, Tristan avouait que c'était "compliqué" entre eux.

Inès se confie sur son retour "compliqué" à l'hôpital

Inès est donc retournée à la vie normale et, si la majorité des Français sont confinés, elle a repris le chemin de l'hôpital pour venir en aide au personnel soignant. L'infirmière a confié sur Instagram avoir eu "une nuit compliquée à l'hôpital": "La reprise du travail n'a pas été très facile mais m'a fait du bien mine de rien. Je me sentais obligée d'aller aider, je ne me voyais pas rester chez moi, alors que je suis quand même infirmière, voilà, c'était normal." La candidate de télé-réalité se plaint des conditions de travail : "Je suis ultra saoulée par ce qu'il se passe. On se tape une deuxième vague mais il y en aura une troisième. Moi, j'ai été traumatisée par ce que j'ai vu lors de la première vague, des conditions, des protocoles qu'on était obligé de suivre qui étaient durs, là ça redevient hardcore, le personnel est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague, c'est certain".

La candidate de La Villa 6 pousse un coup de gueule

Alors que les services hospitaliers se retrouvent dépassés par les cas en réanimation, elle en profite pour pousser un nouveau coup de gueule contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement : "Je suis tellement remontée contre le gouvernement, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid soit en dépression. Et merci pour la revalorisation. C'est écoeurant vraiment et je suis persuadée que ce n'est pas fini avec cette organisation."