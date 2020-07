Inès (Koh Lanta 2020) de nouveau furieuse contre le gouvernement : l'infirmière veut sa prime

"Elle est belle la France, très forte pour parler et pour prendre les gens pour des cons, on nous appellera pour la deuxième vague et on nous applaudira à 20h, avec des plateaux repas pour tout le personnel ça sera cool..." a-t-elle même ajouté. Inès aurait donc préféré être récompensée de ses efforts par de l'argent et pas seulement par des applaudissements et des plateaux repas.

Ce n'est pas son premier coup de gueule

En plein pendant la première vague de coronavirus, Inès avait déjà clashé le président de la république française. Sur son compte Instagram aussi, la candidate de Koh Lanta 2020 avait décidé de dire ce qu'elle pensait. Ce qu'elle ne supportait pas ? Qu'en plus de son travail difficile et épuisant, surtout lorsqu'il fallait sauver des vies face au virus, elle et ses collègues de l'hôpital n'avaient aucun équipement adapté. Du coup, ils risquaient encore plus d'être contaminés.