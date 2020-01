Incendies en Australie : Ecosia reverse 100% de ses bénéfices du jour pour replanter des arbres

Aller surfer sur internet tout en faisant une bonne action, c'est possible. Et on ne vous parle pas ici de dons astronomiques comme ceux de Kylie Jenner, Pink, Nabilla Benattia ou encore Nicole Kidman. Ni même d'envoyer des nudes pour récolter de l'argent. Il vous suffit simplement d'utiliser Ecosia. Ce jeudi 23 janvier 2020, le moteur de recherches s'est associé à l'ONG locale ReForest Now et s'est engagé à reverser la totalité de ses bénéfices pour l'Australie.

Ecosia reverse 100% de ses bénéfices du jour pour l'Australie

100% des profits générés par les recherches des internautes permettront ainsi de replanter des arbres en Australie, alors que de terribles incendies ravagent le pays depuis septembre. Ils ont fait au moins 29 morts, détruit plus de 2000 habitations et tué un milliard d'animaux. Au total, plus de 10,7 millions d'hectares ont brûlé, soit une superficie plus grande que le Portugal.

L'argent servira à replanter des arbres

Les arbres replantés dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud permettront de purifier l'air, d'attirer la pluie, d'abaisser les températures, d'absorber une partie du carbone émis par les incendies et de fournir un nouvel habitat aux animaux. On saura ce vendredi 24 janvier combien d'arbres ont pu être plantés grâce aux recherches des utilisateurs. En attendant, continuez à surfer sur Ecosia !