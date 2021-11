Illan (Les Princes 9) sort du silence : "Toujours pas de plainte, Toujours pas de victimes"

Celui que vous aviez pu voir dans Objectif Reste du Monde a précisé dans ce même message de réaction, suite aux accusations de viol et à la polémique : "En revanche, une partie de ma vie et celle de mes proches a été brisée, et tout cela gratuitement. Les gens étaient plus axés sur le fait de briser ma carrière plutôt que de me faire payer des crimes que je n'ai pas commis ou de sauver des victimes qui n'existent pas. A demain 19 heures".

Léa, une ancienne prétendante qui était dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 avait pourtant accusé à son tour Illan, tout comme Nathanya qui avait détaillé l'agression qu'elle aurait subi. L'ex candidate de télé-réalité et l'influenceuse avaient assuré qu'elles allaient porter plainte. Et en voyant qu'Illan se vantait de ne pas avoir reçu de plainte contre lui malgré les accusations sur les réseaux, Nathanya a répondu dans sa story Instagram : "Ne t'inquiète pas, la plainte arrive".