Ici tout commence : Tom Darmon (Tom Azem) pistonné par son grand-père célèbre ? Il répond

"Aucun piston"

La comédie est de famille chez les Darmon. Après le grand-père, Gérard Darmon, voici Tom Darmon, son petit-fils. Il interprète depuis peu le rôle de Tom Azem dans Ici tout commence, sur TF1, mais est-il arrivé dans la série grâce à son célèbre papy ? "Aucun piston !", affirme l'acteur à Télé 7 Jours avant de confier : "Je ne l'ai même pas mis au courant. J'ai décidé d'utiliser ce que j'avais appris à l'école de théâtre. Pendant mes cours, en revanche, il m'a donné quelques astuces. C'est un grand-père très bienveillant. Il sait aussi que je souhaite reprendre le flambeau et que je le prends comme exemple."

Tom Darmon se confie sur Ici tout commence

Tom Darmon s'est donc débrouillé tout seul comme un grand pour réussir dans sa carrière : "Je me suis formé pendant trois ans à l'école de théâtre Jean-Périmony, à Paris. Excepté une petite apparition dans la série Clem, je n'ai aucune expérience. J'ai pris un agent, à qui j'ai fait part de mon envie de travailler pour le groupe TF1. Et, chose incroyable, une semaine après lui en avoir parlé, j'ai reçu cette proposition de casting pour le rôle de Tom. Ça a tout de suite matché. Je n'en reviens pas d'avoir signé pour un an !" Tom Azem va donc rester un petit moment à l'écran dans Ici tout commence.