Ici tout commence : Teyssier et Noémie, un futur couple ? Les acteurs réagissent à la théorie

Noémie et Teyssier en couple ?

Entre Noémie (Lucia Passaniti) et Teyssier (Benjamin Baroche), c'est loin d'être le big love depuis le début d'Ici tout commence, sur TF1. Chantage, violence psychologique, harcèlement... le chef pâtissier a toujours et encore son assistante comme bouc-émissaire préféré. Noémie est d'ailleurs en plein burn-out à cause de Teyssier, mais derrière toute cette méchanceté, certains internautes soupçonnent le directeur de l'Institut d'être en réalité... attiré par la prof de pâtisserie.

Une théorie que Benjamin Laroche ne dément pas : "Enfoui, enfoui, très enfoui, il y a un rapport ambigu entre ces deux personnages, une sorte d'attirance-répugnance. Elle sait qu'il a des choses à lui apprendre et lui veut les lui apprendre. Mais elle stigmatise tout ce qu'il n'aime pas. Et inversement. Ils sont incapables de cohabiter mais en même temps, ils se retrouvent toujours l'un en face de l'autre", confie l'interprète de Teyssier à Télé Loisirs.

"Il pourrait complètement y avoir une histoire entre eux"

Un discours entièrement partagé par Lucia Passiniti (Noémie) en interview avec Télé Loisirs : "Je suis tout à fait d'accord, même si cela n'a jamais été écrit comme ça. On l'a senti très tôt, au fur et à mesure, mais ce n'était pas prévu. Il y a autant de haine que d'amour entre eux et il pourrait complètement y avoir une histoire entre eux. Peut-être a-t-elle eu lieu avant ? Peut-être y en aura-t-il une un jour ? Ils s'aiment autant qu'ils se détestent. Même s'il lui a pourri la vie, elle a décidé de continuer à travailler avec lui car elle l'admire plus que tout." Et vous, imagineriez-vous Teyssier et Noémie en couple dans Ici tout commence ?