Ici tout commence : la fin du couple de Salomé et Louis ? "Ça me semble évident"

Depuis le lancement d'Ici tout commence, sur TF1, certains internautes espèrent voir Salomé (Aurélie Pons) et Maxime (Clément Remiens) se mettre en couple, suite à leur aventure dans Demain nous appartient. Malheureusement, tous leurs souhaits sont tombés à l'eau lorsque Salomé a décidé d'épouser Louis (Fabian Wolfrom) et de garder leur bébé. Sauf qu'un drame pourrait bien rapprocher le fils de Chloé et Alex Delcourt et l'étudiante de l'institut Auguste Armand...

"C'est le choc dont elle avait besoin pour réaliser qui est Louis"

Dans l'épisode d'Ici tout commence du 8 janvier 2021, Salomé a fait une fausse couche. Que va-t-il se passer par la suite ? Louis va notamment accuser sa femme d'être à l'origine de la perte de leur bébé, ce qui provoquera la rupture entre le couple, comme l'a confié Fabian Wolfrom à Télé Star : "Ça me semble évident. Ce qui est fou, c'est qu'il n'imagine même pas avoir une part de responsabilité ! Il n'est pas du tout sadique, mais complètement à côté de la plaque ! C'est le choc dont elle avait besoin pour réaliser qui est Louis."

Bientôt la rupture !

"Un choc qui va mettre un terme à leur couple", a ensuite précisé l'acteur. De son côté, Aurélie Pons a aussi réagi à cette intrigue et à l'envie des internautes que Salomé se remette en couple avec Maxime : "C'est assez surprenant et très touchant de constater que le public défend beaucoup Salomé (...) Les téléspectateurs veulent qu'elle rejoigne Maxime."

Petite précision : ce retour de flamme n'est pas pour tout de suite. "Dans un premier temps, elle va d'abord se remettre de ses émotions, elle a besoin de se retrouver", a précisé l'ancienne reine de beauté qui a abandonné le concours de Miss France 2019 par amour pour son petit ami Carlos, un mannequin espagnol.