Aurélie Pons (Ici tout commence) en couple avec un mannequin espagnol : voici son petit ami Carlos

Alors qu'on espère tous que Salomé annule son mariage avec Louis (Fabian Wolfrom) pour se mettre en couple avec Maxime (Clément Remiens), certains fans d'Ici tout commence, eux, aimeraient bien voir Aurélie Pons et Clément Remiens ensemble dans la vraie vie. Malheureusement ce n'est pas près d'arriver, du moins par pour le moment, car l'actrice est en couple avec Carlos, un mannequin espagnol, depuis deux ans. Et elle semble filer le parfait amour avec lui.

Le geste d'Aurélie Pons par amour pour Carlos

C'est d'ailleurs pour lui qu'Aurélie Pons a décidé de renoncer au concours Miss France 2019, remporté par Vaimalama Chaves. Vous vous souvenez de cette histoire ? Elle a fait le tour de la Toile en août 2018 : "Sur ma route, j'ai rencontré Carlos. Et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin, lui aussi. Mais il a surtout un grand trésor au fond de lui (...) Plus l'aventure se rapproche du but, plus j'ai compris que c'est un chemin qui exige de se faire seule. Mais moi, ma vie aujourd'hui, elle est à deux. Alors, j'ai choisi l'amour", avait annoncé l'actrice d'Ici tout commence à l'époque.

Une rencontre paradisiaque

Deux ans plus tard, cette love story est toujours d'actualité, mais comment Aurélie Pons et Carlos se sont-ils rencontrés ? Tout a commencé aux Philippines. Y a pire comme début de romance ! "Depuis que nous nous sommes rencontré aux Philippines, le 1er Janvier 2018, ma vie a changé. Qui aurait pu croire qu'il serait possible de rencontrer son âme soeur à l'autre bout du monde sur une si petite île. Je me souviendrai toujours de notre premier baiser sur l'îlot paradisiaque de Kalanggaman", a confié l'interprète de Salomé sur Instagram.

L'ancienne reine de beauté ne doit pas regretter d'être sûrement passée à côté de la couronne Miss France pour son chéri mannequin et passionné de voyages comme elle. Et puis quand on voit son petit ami, on aurait peut-être fait le même choix qu'elle 😉