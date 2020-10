Ian Somerhalder et Nikki Reed en plein divorce ? Ils répondent avec une photo

En tout cas sur le selfie, Ian Somerhalder et Nikki Reed sont tout sourire et appuyés front contre front. Ils semblent heureux, toujours amoureux et très proches. Une photo qui répond donc aux rumeurs de divorce et fait office de réaction du couple marié et visiblement toujours in love. Pour rappel, la star avait déjà réagi en poussant un coup de gueule pour défendre sa femme et clasher les fans de son ex, Nina Dobrev, qui les harcelaient.

Ils ont célébré Halloween ensemble

Complices sur ce même cliché, les parents de Bodhi Soleil (leur fille née en 2017) étaient déguisés en "licorne et moustaches de chaton" pour fêter Halloween avant l'heure (c'est ce samedi 31 octobre 2020). Nikki Reed a précisé qu'ils étaient à l'event Nights of the Jack au ranch King Gilette, dans le quartier de Calabasas à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). Cette année, à cause du coronavirus, ce n'est pas à pieds en promenade mais assis depuis sa voiture que les visiteurs comme Ian Somerhalder et sa moitié ont pu admirer les magnifiques décorations d'Halloween avec des citrouilles et des lumières partout.