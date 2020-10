Ian Somerhalder harcelé par les fans de son ex-couple avec Nina Dobrev, il tape du poing

L'acteur de The Vampire Diaries s'est vraiment énervé

Ian Somerhalder a continué de pousser son coup de gueule en répondant à un autre fan qui l'accusait de "jouer avec les sentiments" des fans de Delena. "Pardon ? J'aimerais réellement te poser la même question, c'est quoi ton problème pour que tu viennes sur la page de ma femme et que tu lui manques de respect ?" a lâché celui qui fait partie des célébrités à avoir lancé sa propre marque d'alcool, "Tu peux soit être gentille et réfléchie ou tu peux gentiment arrêter de me tagguer sur tes conversations puériles. Ce n'est pas apprécié ou respecté ici. Je te demande de penser durant les moments calmes de ta journée, de réfléchir à pourquoi tu es si malpolie, et quand tu auras fait ça, peut-être que je te débloquerais. Merci".