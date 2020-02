I Am Not Okay With This : la nouvelle série Netflix se dévoile avec sa bande-annonce

La bande-annonce de I Am Not Okay With This dévoilée

Alors que la saison 4 de Stranger Things n'a pas encore de date de diffusion, les producteurs de la série teasent leur nouveau projet avec Netflix, inspiré de la bande-dessinée de Charles Forsman, l'auteur de The End of the F***ing World. L'histoire de I Am Not Okay With This ? Sydney, affectée par la mort de son père, doit gérer des problèmes avec ses amis, sa sexualité et sa famille atypique. En plus de tout ça, elle va se découvrir des pouvoirs qu'elle n'aurait jamais soupçonnés. Elle racontera toutes ses péripéties dans son journal qu'il vaudra mieux garder secret.

Dans la bande-annonce intrigante, on assiste aux retrouvailles entre Sophia Lillis (Sydney) et Wyatt Oleff (Stanley), qui ont déjà joué ensemble dans le film Ça. Les deux acteurs promettent de former un duo pas comme les autres. Netflix nous donne aussi un petit aperçu des pouvoirs de l'adolescente qui seront pas toujours facile à contrôler. Si le trailer vous a donné envie, les 10 épisodes de I Am Not Okay With This seront dispo à partir du 26 février 2020.

Le casting de la nouvelle série Netflix

En plus de Sophia Lillis et Wyatt Oleff, on retrouve au casting Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins (The Island, Gone Girl), Richard Ellis, Zachary Williams (Veronica Mars), Gregg Daniel, Marisa Davila, Jackson Frazer et Aidan Wojtak-Hissong.