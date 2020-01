The End of the F***ing World : un espoir pour une saison 3 ? Alex Lawther (James) répond

En ce moment, Netflix est plutôt du genre généreuse. En plus d'une saison 3 accordée à You, la plateforme de SVOD a récemment renouvelé Mortel pour une saison 2. De quoi donner quelques espoirs aux fans de The End of the F***ing World, dont la saison 2 remonte déjà à l'automne dernier, même si la situation semble perdue d'avance.

Pas de saison 3 pour Alyssa et James

Rassurez-vous, Netflix adore la série de Charlie Covell, mais comme l'a rappelé Alex Lawther - l'interprète de James, continuer cette histoire serait plus une erreur qu'autre chose. "Je crois que c'est vraiment terminé. Je crois qu'une histoire est finie quand il n'y a plus d'enjeu, plus de conflit" a-t-il ainsi confié à Allociné.

Bien évidemment, le comédien en est conscient, "Alyssa et James vont de nouveau avoir des conflits dans leur vie", mais il l'assure, ils ne seront "pas assez forts pour qu'on continue à suivre leurs histoires. Donc on est obligé de les laisser tranquilles maintenant."

Une révélation peu surprenante, Charlie Covell avait déjà dit plus ou moins la même chose l'an passé, même si le monde des séries est toujours capable de nous surprendre... Quoi qu'il en soit, si Alex Lawther vous manque de trop, sachez qu'il sera bientôt à l'affiche du film Les Traducteurs. C'est toujours mieux que rien !