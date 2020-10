Hunger Games : une héroïne "différente" et "plus mystérieuse" que Katniss dans le nouveau film

Un nouveau film Hunger Games

En mai dernier, Suzanne Collins a publié un nouveau livre Hunger Games intitulé La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Sa particularité ? Il s'agit d'un prequel à sa célèbre saga qui nous permet de découvrir les premiers pas de Coriolanus Snow (et sa lente progression vers le sadisme que l'on connait tous), ainsi que les débuts de ce nouveau monde, quelques années seulement après la fameuse guerre entre le Capitole et les districts.

Un nouveau roman qui a rapidement fait le bonheur des fans et qui, sans véritable surprise, va prochainement être adapté au cinéma. A ce sujet, Nina Jacobson - productrice de la franchise cinématographique, s'est montrée extrêmement enthousiaste pour une raison bien précise. Là où ce nouveau film se fera logiquement sans Katniss (Jennifer Lawrence), il sera néanmoins porté par une autre grande héroïne.

Une nouvelle héroïne badass

Les lecteurs le savent, La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur met notamment en scène la jeune Lucy Gray Baird - l'élue du District 12 lors du 10ème Hunger Games, qui n'est autre que la protégée de Snow. Et Nina Jacobson l'a promis, malgré ses différences avec Katniss, elle a tout pour devenir la nouvelle chouchou du public.

"J'ai vraiment hâte de pouvoir introduire Lucy aux spectateurs. C'est un personnage qui est bien plus consciente du pouvoir de sa féminité" a-t-elle rappelé. "Là où Katniss est plus silencieuse, une femme de peu de mots, Lucy est, en tant que performeuse, un personnage d'un genre totalement différent. Elle est plus mystérieuse car elle est capable de faire le show [et se cacher derrière]. Elle joue, à sa façon, avec la foule".

Pour faire simple, là où Katniss misait tout sur l'action et ses compétences pour sortir vivante de ce jeu de la mort, Lucy va opter pour une stratégie totalement différente, à une époque où les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes. On ne sait pas encore quelle actrice sera choisie pour le rôle, mais la pression devrait être immense.