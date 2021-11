Héloïse Weiner (Familles nombreuses, la vie en XXL) est enceinte de son 7ème enfant

Héloïse et Mathias Weiner sont au casting de l'émission de TF1 depuis la saison 3 et vivaient en Angleterre au début de leur participation. Depuis, ils sont revenus vivre en France et partagent toujours leur quotidien avec leurs enfants, William, Ezra, Noé, Eden, Iris et Oscar, sur Instagram. En juin, la maman n'avait pas non plus hésité à recadrer ceux qui jugent les tenues de son petit dernier.

D'autres candidates de l'émission veulent un autre enfant

Cette annonce de grossesse va réjouir les fans de Familles nombreuses, la vie en XXL, diffusée tous les jours sur TF1. D'autres familles pourraient aussi s'agrandir prochainement puisque plusieurs mamans ont expliqué vouloir avoir un nouvel enfant. Comme par exemple Amandine Pellissard qui a été victime de plusieurs fausses couches ou bien Cindy Van Der Auwera qui est toujours prête pour un 12ème enfant malgré les risques.