Hector Langevin (Demain nous appartient) en couple : sa petite amie se confie sur leur rencontre

Si Bart est en couple avec Louise (Alexandra Naoum) dans Demain nous appartient, Hector Langevin, lui, fréquente un mannequin français, Berenice Derosi, dans la vraie vie. Les amoureux ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux au mois de janvier 2021, pile au moment où leur love story a commencé. L'acteur et sa petite amie se sont donc mis récemment ensemble, mais en réalité, ils se connaissent et sont amis depuis plusieurs années.

La rencontre entre Hector Langevin et Berenice Derosi

C'est en story sur Instagram que Berenice Derosi a répondu à toutes les questions que se posent les internautes sur son histoire avec Hector Langevin : "Je suis avec Hector depuis le 1er janvier 2021. On s'est rencontré il y a un peu plus d'un an sur un évènement. C'est une relation amicale qui s'est transformée en amour, je suis très heureuse à ses côtés. On se ressemble sur beaucoup de choses. Ça nous est tombé dessus au moment où on s'y attendait le moins."