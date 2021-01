Hector Langevin (Demain nous appartient) en couple : voici sa petite amie mannequin

Au risque de décevoir certains d'entre vous, on doit quand même vous annoncer que Hector Langevin n'est plus un coeur à prendre. En plus de ça, sa petite amie est tout simplement canon ! Si vous ne la connaissez pas encore, elle s'appelle Berenice Derosi et est comédienne, mannequin et chroniqueuse dans The Live, émission présentée par l'acteur de Demain nous appartient et diffusée sur Twitch. La jolie rousse est aussi originaire d'Italie et de Pologne, comme on peut le voir dans sa biographie Instagram.

Hector Langevin en couple avec Berenice Derosi

En tout cas, Berenice Derosi ne manque pas de partager son bonheur avec Hector Langevin : "Si je devais vivre ma vie une nouvelle fois, je ferais en sorte de te trouver plus tôt pour pouvoir t'aimer plus longtemps !", a-t-elle notamment posté en légende d'une photo Instagram de son boyfriend et elle. Une légende commentée par l'interprète de Bart dans la série de TF1 : "Ensemble", a-t-il simplement écrit avec un émoji coeur. Il a aussi adressée à une jolie déclaration à Berenice sur un autre cliché d'eux : "In Love".