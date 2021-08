Harry Potter : Jessie Cave (Lavande Brown) victime de grossophobie sur le tournage

Les coulisses de la saga Harry Potter n'étaient pas si roses qu'on pouvait le penser. En mars 2021, Katie Leung qui jouait Cho Chang a dévoilé avoir été victime d'insultes racistes à l'époque de la saga mais n'a pas reçu le soutien du studio qui l'a poussée au silence. "Je me souviens qu'ils m'ont dit, 'Oh, écoute Katie, on n'a pas vu les sites dont tu parles. Donc si on te pose des questions dessus, dis simplement que ce n'est pas vrai. Que rien ne s'est passé.' J'ai dû hocher la tête, dire 'okay', alors que j'avais tout vu de mes propres yeux." a-t-elle raconté. Aujourd'hui, c'est une autre star de la saga qui se confie.

Jessie Cave victime de grossophobie après une prise de poids

C'est dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, sorti en 2009, que Jessie Cave a fait sa première apparition dans la saga adaptée des romans de J.K. Rowling dans le rôle de Lavande Brown. Un rêve qui s'est un peu transformé en cauchemar lors du tournage des deux derniers volets de la saga. Pourquoi ? Car l'actrice, alors âgée de 22 ans, avait pris du poids entre les tournages. "Je n'étais pas dans les normes de l'industrie à l'époque. Lavande Brown est mignonne et petite. Quand je suis revenue pour le dernier film, j'avais pris un peu de poids et je n'étais plus comme ça." s'est souvenue l'actrice. Dans une interview donnée en juin à The Independent, elle avait précisé faire une taille 40 après sa prise de poids.

L'actrice explique avoir alors été victime de grossophobie de la part des costumières. Jessie Cave précise qu'on ne lui a jamais demandé explicitement de perdre du poids mais que cela s'est ressenti. Une responsable des costumes lui aurait même attrapé le ventre. "C'était horrible. Et moi j'ai rigolé." s'est-elle souvenue. Une expérience traumatisante pour l'actrice qui souffre toujours de ce moment aujourd'hui. "Quand je vais faire des essayages aujourd'hui, je suis terrifiée. Je suis préparée à ce que quelqu'un me dise quelque chose de méchant" a confié la star qui est aujourd'hui maman de trois enfants (ses fils sont nés en 2014 et 2020 et sa fille en 2016). Jessie Cave déclare même ressentir une différente réaction des directeurs de casting selon son poids. "Quand je perds du poids, j'ai tendance à avoir le rôle. (...) Je mange sainement, je suis une femme d'une taille normale mais je suis probablement vue comme une actrice grosse." déplore l'ex-star de Harry Potter.

Que devient Jessie Cave ?

En plus d'élever ses trois enfants, Jessie Cave continue sa carrière d'actrice puisqu'on a pu la voir notamment dans plusieurs séries comme Black Mirror ou Industry. Elle a aussi publié en juin 2021 un roman intitulé Sunset et anime avec sa soeur Bebe Cave le podcast We Can't Talk About That Right Now depuis 2020.