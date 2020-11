Harry Potter : deux inventeurs imaginent le véritable balai magique du sorcier

Voler avec un balai ? Bientôt possible

Grandir, c'est nul. Alors que l'on a tous passé notre enfance à espérer recevoir un jour une lettre d'admission à Poudlard, les années se sont finalement écoulées et nous ont forcé à admettre la réalité : le monde d'Harry Potter n'existe pas réellement et ne vit que dans les livres de J.K. Rowling. Un véritable coup dur pour les amateurs de sorcellerie, auquel viennent de répondre deux génies au Brésil.

Alessandro Russo et Vinicius Sanctus, fans de la saga et inventeurs de talent, ont en effet décidé d'inventer le gadget le plus cool du monde pour nous aider (un peu) à nous glisser dans la peau d'un sorcier. Au programme ? Ils ont tout simplement imaginé un balai façon "Nimbus 2000" qui fonctionne avec une roue motorisée, ces engins qui avancent en fonction de notre équilibre et nos mouvements.

Une sensation unique, mais...

"J'ai réalisé que l'on contrôlait déjà des véhicules à travers notre équilibre. Donc je me suis dit 'pourquoi ne pas le faire sur un balai ? Cela peut surement procurer la même sensation que dans les films'" a notamment confié Alessandro Russo à Reuters. Un état d'esprit partagé par son collègue, Vinicius Sanctus, qui s'est même montré plus optimiste et confiant devant la qualité de ce balai, "Vous avez réellement la sensation de voler et de glisser dans les rues. Il faut avoir un bon équilibre mais lorsque vous le maîtrisez, c'est absolument incroyable".

De fait, grâce à cette invention, il suffirait de se pencher en avant ou sur un côté pour bouger sur les routes ou jouer au Quidditch d'une façon déjà plus réaliste que ce qui est actuellement mis en place (oui, on vous voit imiter ce jeu en courant avec un balai entre les jambes...)

Malheureusement, si cette invention a de quoi faire rêver, il n'est pas dit qu'elle soit disponible pour tout le monde. Premièrement, il est annoncé que ce balai pourrait avancer à une vitesse de 60km/h soit... plus qu'un scooter. Il est donc fort probable que la législation française s'en mêle et interdise la vente d'un tel engin au grand public avec le risque potentiel d'accident qu'il pourrait engendrer sur les routes. Deuxièmement, son prix est estimé à 630€. Certes, cela reste moins cher qu'un iPhone, mais c'est tout de même conséquent pour un balai gadget.