Halloween à Nigloland : déco folle, frissons et nouvelle attraction, ne loupez pas Nigloween !

Halloween à Nigloland : pourquoi il ne faut pas rater Nigloween !

Prenez vos bonbons, vos costumes et vos films d'horreur préférés, car on est en période d'Halloween. Et qui dit Halloween, dit Nigloween, la saison d'automne horrifique à Nigloland ! Elle se déroule depuis le 2 octobre dernier, et ira jusqu'au 14 novembre prochain. PRBK a testé le parc d'attractions et vous dit pourquoi il ne faut absolument pas manquer d'aller à Nigloland pour Nigloween !

Pour frissonner dans la maison hantée et dans les attractions à sensations fortes Si vous aimez avoir peur, Nigloween (qui fait partie des meilleurs endroits pour Halloween) est fait pour vous ! A commencer par la Maison Hantée. Rien que pour y entrer, il faut d'abord passer par un parcours terrifiant, entre araignées, vampires et morts vivants. Une déco de dingue ! Et si vous voulez pousser un peu plus loin votre baromètre de l'horreur, on vous conseille l'attraction du Loup garou. Dans une salle sombre, un homme se transformera en bête affreuse sous vos yeux. Sans oublier que si vous êtes fans des sensations fortes, plusieurs attractions sont idéales pour en avoir. Que ce soit l'Alpina Blitz, un grand huit à toutes vitesse venu du froid, le Grizzli, qui allie vitesse et mouvements pour des sensations inédites, ou encore le Donjon de l'Extrême et sa chute libre de 100 mètres de hauteur (attention vertige !).

Pour sa nouvelle attraction Nigloland a ouvert sa toute nouvelle attraction : le Krampus Expédition. Le parc d'attractions fait renaître une légende oubliée des Alpes : le Kramopus. Une créature mythique dotée de cornes, souvent comparée à une bête mi-chèvre, mi-démon. Si vous n'avez pas peur de tenter l'expérience, partez à l'aventure dans ce grand huit qui fera de vous un explorateur, en vous faisant passer par des hautes montagnes, des rivières sauvages, des canyons et des cascades... jusqu'à la grotte du monstre mystérieux.

