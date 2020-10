Nigloland : attractions folles, déco incroyable... Le parc immanquable pour Halloween !

Un séjour en toute sécurité

Et bien sûr, coronavirus oblige, vous pourrez vous rendre à Nigloland en toute sécurité. La parc d'attractions a tout prévu. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, dans "les allées, les files d'attente, les attractions, les restaurants, les boutiques, les sanitaires".

Il y aussi eu une "réorganisation des files d'attente", une "matérialisation physique des distances de sécurité", l'ajout de "parois en plexiglass", un "aménagement d'une entrée et d'une sortie dans les boutiques", la "mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique aux attractions" (à l'entrée et à la sortie) mais aussi dans les "boutiques et restaurants", une "désinfection du site" et la "désinfection régulière" des "caisses, restaurants, boutiques, des poussettes en location, des fauteuils roulants et des poignées de portes".