Grey's Anatomy saison 18 : Shonda Rimes révèle quels personnages elle aimerait revoir dans la série

Depuis quelques semaines, Grey's Anatomy est de retour sur TF1 : après la saison 17, c'est le début de la saison 18 qui a été lancée. Depuis les débuts de la série, de nombreux comédiens ont quitté la série et leurs personnages manquent aux fans. C'est notamment le cas de Jesse Williams, l'interprète du docteur Jackson Avery qui est parti lors de la dernière saison. Mais aussi de Patrick Dempsey dont le personnage Derek Shepherd ou docteur Mamour est décédé au cours de la saison 11.

Mais certains départs ne sont pas définitifs. En effet, Kate Walsh, qui joue le rôle d'Addison Montgomery dans les premières saisons a fait son come-back dans l'épisode 3 de la saison 18. Malheureusement pour les fans, ce retour fut de courte durée.

Des personnages mythiques bientôt de retour ?

Si les aficionados de la série adorent les come-back retentissants, c'est aussi le cas de la créatrice de la série médicale Shonda Rhimes. Si elle ne dirige plus la série, elle garde toujours un oeil avisé sur ce qui se passe dans le show. Dans une interview accordée Entertainment Tonight, la productrice de 52 ans a évoqué certains retours. "Certains d'entre eux ne sont plus en vie" déclare-t-elle, avant de poursuivre : "J'ai toujours aimé Meredith et Derek. J'ai adoré la semaine où nous avons pu voir cette réunion et j'ai toujours aimé George". "Il y a tellement de personnages merveilleux dans cette série que nous voulons avoir dans nos coeurs et nos souvenirs, mais c'est la beauté d'une série aussi longue." ajoute-t-elle.

La créatrice aimerait donc beaucoup revoir George O'Malley et Derek Sheperd à l'écran. Les deux personnages sont déjà revenus durant la saison 17, lors des "rêves" de Meredith (Ellen Pompeo) alors que cette dernière était atteinte de la Covid-19. Va-t-on les revoir bientôt ? On en rêve déjà !