Grey's Anatomy saison 18 : Addison bientôt de retour et on sait déjà quand

Dans l'épisode 3 de la saison 18 de Grey's Anatomy, diffusé ce mercredi 6 avril 2022 sur TF1, Kate Walsh a fait son grand retour après des années d'absence. L'actrice vue depuis dans 13 Reasons Why, Umbrella Academy et Emily in Paris a repris son rôle d'Addison Montgomery le temps de quelques scènes. Si ça n'était pas assez à votre goût, bonne nouvelle : elle va ré-enfiler la blouse pour un nouvel épisode et on a déjà la date de diffusion.

La date de diffusion dévoilée En plus de cette bonne nouvelle, Kate Walsh a aussi annoncé la date de diffusion du retour d'Addison : ce sera pour le 5 mai prochain aux US sur ABC. On ne sait pour l'instant pas ce qu'il va se passer dans cet épisode mais on a déjà hâte de le découvrir et de revoir Addison ! Cette semaine, la chaîne ABC a aussi annoncé la date de fin de la saison 18 : le dernier épisode (qui sera le 400ème de la série) sera diffusé le 26 mai. La série médicale est déjà renouvelée pour une saison 19.