Grey's Anatomy saison 18 : deux retours, une tragique nouvelle... ce qui nous attend dans la suite

La diffusion de la saison 18 de Grey's Anatomy stoppée par TF1

C'est une décision qui ne devrait pas plaire aux téléspectateurs et qui devrait à nouveau booster le piratage. Ce mercredi 25 mai 2022, TF1 diffusera les épisodes 14 et 15 de la saison 18 de Grey's Anatomy et... s'arrêtera ici. Oui, alors même que 5 épisodes sont encore à découvrir, il faudra attendre plusieurs mois (possiblement 2023) pour découvrir la suite des aventures de Meredith.

Un choix frustrant pour les fans, qui peut s'expliquer pour deux raisons. La première ? Alors que le dernier épisode de cette saison 18 sera diffusé ce jeudi 26 mai 2022 aux USA, il n'est pas idiot de penser que le doublage n'a pu être terminé à temps. La seconde ? TF1 souhaite peut-être garder un peu de rab afin de préparer le lancement de la saison 19.

Malgré tout, si vous n'avez pas envie d'attendre ce retour à la télé pour découvrir ce qui vous attend dans cette suite, on peut déjà vous livrer quelques indiscrétions sur les nouveaux moments forts à venir. Vous n'avez pas peur des spoilers ? Alors c'est parti.

Un 400ème épisode spécial

Alors que la série semble immortelle (à l'inverse de ses nombreux personnages), elle profitera du final de la saison 18 pour fêter son 400ème épisode. Et afin de célébrer cet événement, les créateurs ont tout logiquement prévu quelques surprises. Bien évidemment, l'équipe préserve le secret pour le moment, mais Krista Vernoff (la showrunneuse) a déjà promis que "ça sera un énorme événement", même si celui-ci ne prendra pas la forme "d'une comédie musicale en noir et blanc".

Deux retours majeurs

Parmi les surprises à venir dans ce final, préparez-vous aux retours de deux personnages cultes : Jackson et April. En effet, après avoir assisté à leurs retrouvailles l'an passé, les deux héros - toujours incarnés par Jesse Williams et Sarah Drew, vont à nouveau quitter Boston pour apparaître à Seattle. Pour quelle raison ? C'est le gros mystère du moment, même s'il se murmure que cette situation pourrait ouvrir la porte à un futur spin-off...

Un départ choquant ?

Et si... Meredith profitait de ce final pour faire ses valises ? Ce n'est pas un secret, l'héroïne d'Ellen Pompeo est aujourd'hui à un tournant de sa carrière et bénéficie d'une proposition difficile à refuser avec ce poste de Directrice du Grey Center et de Cheffe de la section Chirurgie Générale. Sur le papier, cela semble impossible d'imaginer une saison 19 sans sa star principale. Or, comme l'a prouvé NCIS avec le départ de Mark Harmon (Gibbs), le monde des séries est toujours capable de nous surprendre. Surtout, l'actrice est la première à y penser. "

"Essayer de réinventer la série continuellement est un challenge et la série parle à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aiment la série. Elle a inspiré des générations de professionnels de la santé donc je pense que pour les jeunes, c'est une série bien et nous allons essayer de la garder pour eux, pas nécessairement avec moi mais qu'elle continue après moi, a-t-elle récemment révélé au moment de célébrer le 400ème épisode. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un ou peut-être pas". On a connu plus rassurant...

Un nouveau mort ?

Préparez-vous, les prochains épisodes de la saison 18 seront marqués par une tragique nouvelle. Alors que l'on pensait Catherine Fox (Debbie Allen) sauvée et guérie de sa tumeur après l'opération effectuée par Tom (Greg Germann) et Amelia (Caterine Scorsone) en saison 15, la femme de Richard Webber (James Pickens Jr) va finalement annoncer que la maladie est de retour. Une annonce inattendue qui n'augure rien de bon pour la suite... Après tout, on n'imagine pas les scénaristes refaire la même histoire, ce qui laisse entendre un dénouement différent et donc plus sombre.