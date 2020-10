Grey's Anatomy saison 17 : un tournage et des épisodes totalement différents à cause du Covid-19

Grey's Anatomy vs le Covid-19

Les médecins de Grey's Anatomy ne seront pas les seules personnes à faire face à l'épidémie de Covid-19 durant la saison 17 à venir. Krista Vernoff - la showrunneuse, l'a révélé auprès de Variety, toute l'équipe de la série doit désormais suivre "un protocole gigantesque" afin de rendre le tournage possible. "On parle de distanciation sociale, de masques, de visières partout. Les acteurs doivent porter des masques entre les scènes et durant les répétitions" a notamment confessé la créatrice.

Mais les contraintes ne s'arrêtent pas là. Le site américain le précise également, à l'instar de ce qui se passe en France sur les séries quotidiennes comme Un si grand soleil, Plus belle la vie ou Demain nous appartient, c'est toute l'organisation qui a été revue, "Personne n'a le droit de parler durant les sessions de maquillage et de coiffure car les visages sont découverts et ça peut laisser les techniciens vulnérables à la contamination. Les acteurs apportent leur propre sac à maquillage et tout le monde est testé 3 fois par semaine." Rien que ça.

Tout a été repensé sur le tournage

Par ailleurs, préparez-vous à trouver l'ambiance à l'écran différente durant cette saison 17. Variety l'a en effet dévoilé, l'équipe technique a dû rivaliser d'ingéniosité sur les plateaux au moment de tourner, "Ils ont changé les objectifs de leurs caméras pour faire croire que les personnages sont plus proches qu'ils ne le sont en réalité. Ils écrivent également moins de scènes pour chaque scénario la faute à un temps de tournage qui a été fortement chamboulé."

De même, là où la salle des urgences est généralement pleine à craquer dans Grey's Anatomy et où les médecins sont collés les uns aux autres durant une opération, tout a été repensé ici afin de conserver le réalisme d'un hôpital sans porter atteinte à la sécurité des membres de l'équipe. "Tout ça participe au changement de ce que dégage la série. Ca change son rythme..." a soupiré Krista Vernoff face à ces évolutions inattendues, avant d'ajouter, "Mais c'est comme ça. Tout le monde était prêt à gravir la montagne. (...) Tout change, mais je suis fière de ce que l'on arrive à faire".

Effectivement, mieux vaut une saison 17 de Grey's Anatomy moins personnelle et naturelle, que pas de Grey's Anatomy du tout !