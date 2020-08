Grey's Anatomy saison 17 : triangle amoureux avec Meredith et secrets dévoilés pour Cormac Hayes

La saison 17 de Grey's Anatomy ne se contentera pas d'explorer l'impact du Covid-19 dans le milieu hospitalier. Comme elle en a l'habitude, la série va également jouer avec le coeur de ses personnages en les plongeant dans de nouvelles histoires sentimentales compliquées. Et parmi les médecins concernés, on retrouvera Cormac Hayes, qui aura une place plus importante à l'écran cette année.

Un triangle amoureux mouvementé

Interrogé par Metro sur l'avenir de son personnage, Richard Flood a confirmé, "Il y a définitivement une sensation de triangle amoureux entre Cormac, Meredith et Andrew DeLucas. Ça sera donc intéressant de voir comment tout ceci va se développer".

Bien évidemment, le comédien ne peut rien dévoiler sur la direction à venir de cette histoire, mais il apparaît confiant pour le futur, "J'ai parlé aux scénaristes à propos de cette saison 17, et ils ont certaines idées d'histoires qui, je trouve, sont vraiment excellentes." Oui, préparez-vous à shipper comme jamais.

Le passé de Cormac exploré

Et le point positif pour Richard Flood et les fans de Cormac Hayes, c'est que le médecin ne se contentera pas de romances à l'écran. Au contraire, il devrait aussi voir son histoire être explorée d'une façon inédite. Après avoir déclaré, "Je veux simplement voir ce personnage grandir et que l'on puisse en apprendre plus sur lui", l'acteur a précisé, "Je suis prêt à recevoir tout ce que les scénaristes vont pouvoir me donner. Cormac possède un gros passé avec beaucoup de profondeur. Ça va progressivement se dévoiler à mesure que l'on continuera d'explorer ça et sa connexion avec Meredith".

On ne sait pas quand la diffusion de la saison 17 débutera aux USA, mais on sait déjà que l'on est prêt à la découvrir.