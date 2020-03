Grey's Anatomy saison 16 : un retour possible pour Alex ?

Après Patrick Dempsey ou Sandra Oh, c'est un autre membre du casting original de Grey's Anatomy qui a fait ses adieux : Justin Chambers a annoncé qu'il quittait la série médicale après 16 saisons pour se consacrer à d'autres projets. Son ultime scène était même déjà diffusée lors de son annonce ! Mais la série a réservé des adieux émouvants à Alex. Contrairement à ce que pensaient certains, le personnage n'est pas mort : on apprenait dans l'épisode 16 qu'il avait rejoint Izzie (Katherine Heigl) et leurs enfants dans le Kansas. Une fin qui n'a pas plus à tous mais qu'Ellen Pompeo alias Meredith a défendu sur les réseaux sociaux.

Un retour possible pour Alex ?

Mais pourrions-nous revoir Alex dans la suite de Grey's Anatomy ? Pas impossible ! Si Justin Chambers ne s'est pas exprimé pour le moment, des sources proches de la série ont fait une révélation étonnante. Selon Us Weekly, la raison pour laquelle Alex Karev n'a pas été tué serait simple : les producteurs auraient voulu anticiper un éventuel retour de l'acteur dans la série. "Shonda Rhimes laisse la porte ouverte pour un retour, de quelque manière que ce soit, s'il veut revenir" précise cette source au site du magazine. Shonda Rhimes n'est peut-être plus showrunner mais elle reste productrice de la série.

De son côté, l'actuelle showrunner, Krista Vernoff, a publié jeudi dernier un message pour évoquer la fin d'Alex Karev. "Nous avons aimé écrire Alex. Et nous avons aimé voir Justin Chambers le jouer avec tant de nuances. Pendant 16 saisons, 16 ans, nous avons grandi avec Alex Karev. Nous avons été frustré par ses limites et inspiré par son évolution et nous avons appris à l'aimer profondément et à le considérer comme l'un de nos meilleurs amis. Il va terriblement nous manquer. Et nous serons toujours reconnaissants pour son impact sur la série, nos coeurs, nos fans et sur le monde" a-t-elle posté sur son compte Twitter.