Grey's Anatomy : les acteurs en froid au début de la série, Ellen Pompeo confirme

Au fil des années et des saisons, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet des stars de Grey's Anatomy, certaines étant plus confirmées que d'autres. Dans les coulisses de la série médicale, ce n'était pas toujours la joie. On était par exemple au courant des tensions entre T.R. Knight (George) et Isaiah Washington (Burke) ou bien du froid entre Katherine Heigl (Izzie) et Shonda Rhimes. Mais il se pourrait bien qu'il y en ait eu d'autres.

"Il y avait beaucoup de compétition"

Après s'être confiée sur ses scènes intimes avec Patrick Dempsey qui ont rendu son mari très jaloux, Ellen Pompeo fait d'autres révélations sur les coulisses de Grey's Anatomy, cette fois dans le podcast Ladies First. Celle qui joue Meredith Grey a notamment laissé entendre que les acteurs de la série ont été en froid lors des premières saisons, ce qui n'a pas toujours été facile. "Je pense qu'il y avait beaucoup de compétition, beaucoup de gens qui essayaient de comprendre ce qui se passait, qui essayaient de se frayer un chemin. Nous avions une super alchimie et on a beaucoup ri mais il y a eu des moments où on s'engueulait les uns les autres. C'était inévitable de blesser les sentiments de quelqu'un ou d'être de mauvaise humeur." explique la star.

Des tensions à cause du rythme de travail ?

Ellen Pompeo ajoute que cela n'était pas dû au caractère de chacun mais... au rythme de travail. "Les heures de travail quand on est sur une série, pour l'équipe et les acteurs, c'était très commun à l'époque d'avoir une journée de 16 ou 17h et le niveau de fatigue et la pression que les acteurs ressentent, ce n'est pas bien du tout et ça cause d'énormes problèmes. On est fatigués, grognons, stressés... Je pense que tout le monde était formidable et super professionnel et était passionné par le travail mais la fatigue immense et la pression de la célébrité, des critiques, a contribué à beaucoup de choses qui ont fait que certains ont été critiqués alors que ce n'était pas de leur faute." a confié l'interprète de Meredith Grey.

On dirait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus zen sur le tournage de la série médicale. La saison 18 de Grey's Anatomy débutera le 30 septembre prochain aux US. Découvrez toutes les dates de retour des séries de networks avec notre recap.